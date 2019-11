El tierno mensaje de Marysol Sosa a Alejandro Sanz por el homenaje a José José

View this post on Instagram

Hoy tenemos el corazón partío, ¡más nunca se irá en la nave del olvido! Gracias @alejandrosanz por su admiración y cariño para mi padre #JoséJosé . Sepa que él a usted lo admiró siempre. Gracias por compartir. Bendiciones. Lo quiero. . . . #alejandrosanz #marysolsosa #corazonpartio #lanavedelolvido