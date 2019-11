Una fan le agarró la entrepierna al cantante Chino. Un Nuevo Día lo cuenta todo.

El cantante quedó sin poder moverse y con una mano en sus partes "nobles"

El cantante de música urbana Chyno Miranda visitó el estudio de Un nuevo Día y habló de su experiencia de ser padre y a la vez continuar con una carrera tan difícil como la de ser de músico. Pero lo que más intrigó a las conductoras es lo que recientemente le sucedió a Chyno en uno de sus conciertos.

Resulta que, cuando estaba en la parte de adelante de la tarima muchas fans se emocionaron con el cantante y pues una literal, le agarró la entrepierna y ahí dejó su mano por un rato. Chyno dice que se sintió muy incómodo y que básicamente no sabía que hacer, pues prácticamente se quedó inmóvil. Sin embargo, entiende que es producto de la emoción y que él como artista “se debe a su público”.

En cuanto a la reacción de su esposa sobre este incidente, dice que después “lo sometió en la casa” pero en un tono de burla. Afirma que Tashie Araos está consciente de que la carrera de su esposo a veces implica este tipo de cosas.

También le preguntaron acerca del divorcio de su ex compañero Nacho y dijo que no quiere dar una opinión certera pues desconoce del tema. Agregó también, que le gustaría agrandar la familia y que no descarta la adopción.

Aquí le dejamos el video del caluroso momento.