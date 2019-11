Estrategias inteligentes para que los millennials acumulen crédito

Cada vez son más los millennials que logran aumentar su puntaje de crédito. Pero calificar para obtener tasas de interés de préstamos asequibles sigue siendo un gran desafío.

Datos recientes del buró de crédito Experian demostraron que el puntaje FICO promedio para los millennials (entre 23 y 38 años) pasó de 647 en el segundo trimestre de 2014, a 668 en el mismo trimestre de 2019.

Esto sitúa la puntuación de crédito típica del millennial en la categoría “regular”, a una distancia sorprendente de la categoría “buena”, que comienza en 670, según Experian. Una buena calificación crediticia te permitirá calificar para un préstamo a una tasa de interés decente.

Sin una buena calificación crediticia, muchos millennials se enfrentan a obstáculos financieros. Casi el 60% de los entrevistados dijo que había sido rechazado por al menos un producto financiero, como una tarjeta de crédito o un préstamo, debido a su baja puntuación de crédito, según una encuesta reciente de Bankrate.com. Por el contrario, solo el 53% de la Generación X y el 27% de los baby boomers reportaron haber sido rechazados.

Otra prueba de estrés financiero es que la cantidad de deudas de tarjeta de crédito que tienen los millennials está aumentando. A fines de 2018, el saldo promedio de sus tarjetas de crédito había aumentado un 7% ó $5,231, en comparación con el saldo de $4,869 en 2017, según muestran los datos de Experian.

Ya sea que recién estés empezando o recuperándote de problemas de crédito, puedes mejorar tu calificación crediticia, pero deberás ser paciente y persistente. Pueden pasar uno o dos años hasta que veas una mejoría, dependiendo de los motivos de tu puntaje bajo, explica Bruce McClary, vicepresidente de comunicaciones de la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio, una organización que representa a las agencias de asesoramiento sin fines de lucro.

Sigue los pasos a continuación para obtener la mejor puntuación de crédito.

Repasemos los conceptos básicos del crédito

Para mejorar tus finanzas, primero debes comprender cómo funciona el crédito. La mayoría de los estadounidenses no conoce los fundamentos de los puntajes de crédito, según una encuesta realizada por la organización sin fines de lucro Consumer Federation of America y VantageScore Solutions, una compañía de calificación crediticia. Los millennials mostraron el nivel más bajo de conocimiento sobre el crédito en comparación con las generaciones anteriores, con solo 56% de puntuación en el rango “bueno” o “excelente”.

“Los millennials a menudo no hacen un esfuerzo por entender los puntajes de crédito porque subestiman lo que está en juego, como una caída en su puntuación de crédito de unos 30 puntos cada vez que hacen un pago atrasado de un préstamo”, afirma Steve Brobeck, un miembro de alto rango de la Federación de Consumidores de América.

En la encuesta, casi 4 de cada 10 millennials fueron incapaces de identificar las estrategias clave que pueden elevar su calificación crediticia o mantener un puntaje alto, incluyendo hacer pagos a tiempo y mantener saldos de deuda bajos. (Más sobre eso a continuación.)

Para aprender los principios básicos del puntaje de crédito, puedes comenzar con nuestros artículos sobre el éxito crediticio y cómo se califica el crédito.

Revisa tu reporte crediticio

Es crucial revisar tu reporte de crédito regularmente en los tres burós principales de reportes de crédito: Equifax, Experian y TransUnion. Esa información es utilizada por FICO y otras compañías para crear tu calificación crediticia. Pero a menudo hay problemas con la exactitud de esa información, según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, como un nombre incorrecto en el archivo o en las cuentas que pertenecen a otra persona con un nombre similar.

Los problemas en tu reporte de crédito también pueden deberse al robo de identidad. El creciente número de violaciones de datos significa que los delincuentes pueden acceder a tu información personal y abrir cuentas fraudulentas a tu nombre.

Por ley, tienes derecho a obtener un reporte de crédito gratuito una vez al año de cada uno de los tres principales burós de crédito. Visita AnnualCreditReport.com para solicitar un reporte de una de las compañías. Cuatro meses después, solicita un reporte de la segunda compañía, y en otros cuatro meses, haz un seguimiento con la tercera compañía. De esa manera, puedes monitorear continuamente la precisión de tus reportes.

Regístrate para obtener tu primera tarjeta

Para los millennials más jóvenes, una manera sencilla de empezar a acumular crédito puede ser convertirse en un usuario autorizado de las tarjetas de crédito de sus padres o de otros miembros de la familia. Por otro lado, si todavía estás en la universidad, puedes calificar para una tarjeta de crédito estudiantil con un límite bajo de gastos. Los recién graduados pueden recibir una tarjeta nueva.

Otra opción es inscribirte para recibir una oferta introductoria de un comercio minorista, que puede darte un descuento solo por registrarte. Pero recuerda que muchas de las tarjetas de crédito de las tiendas tienen altas tasas de interés, por lo que puedes tener problemas si no pagas el saldo cada mes, explica Matt Schulz, analista de la industria en CompareCards.com.

Si no calificas para obtener una tarjeta de crédito, debido quizás a una baja calificación crediticia o un historial de crédito corto, considera solicitar una tarjeta de crédito asegurada. Para obtener estas tarjetas, que se ofrecen en la mayoría de los principales emisores de tarjetas de crédito, es necesario hacer un depósito, generalmente de $200 o más, para proteger al emisor en caso de falta de pago. El gasto se limita mensualmente a la cantidad que tienes en el depósito.

“Con las tarjetas aseguradas, el objetivo es gastar pequeñas cantidades y pagar el saldo a tiempo todos los meses para que puedas establecer tu crédito”, dice Schulz. Cuando te pasas a una tarjeta de crédito normal, te devuelven el depósito, lo que podría demorar un año o más.

Antes de registrarte, asegúrate de que el emisor de la tarjeta informe de tu historial a las tres agencias de crédito, porque algunos emisores más pequeños solo informan a una de las compañías, explica Schulz.

Considera las puntuaciones alternativas

Si tienes dificultades con puntajes pobres, las compañías de crédito ahora ofrecen opciones que admiten datos alternativos para ayudarte a demostrar solidez financiera. Con Experian Boost, los consumidores le permiten al buró de crédito acceder a sus datos bancarios para mostrar su historial de pago. Experian solo tiene en cuenta la información positiva y dejará de utilizar los datos a petición del consumidor.

UltraFico, otro servicio alternativo, verifica si el consumidor administra bien su dinero. Por ejemplo, si evita los cheques sin fondos y mantiene saldos positivos.

Con estos servicios, tu puntuación no aumentará considerablemente, tal vez entre 13 y 16 puntos, dice McClary. Pero si te falta poco para un puntaje con el cual podrías obtener una tasa de interés más asequible, estos servicios pueden ayudar.

Paga el saldo

Manejar el saldo de tu tarjeta de crédito consistentemente tiene el mayor impacto en tu puntuación de crédito. Esto incluye controlar cuánto gastas, así como realizar los pagos a tiempo.

Si cargas muchos gastos en la tarjeta en relación con tu límite de crédito, eso puede perjudicar tu puntaje de crédito. Como guía, trata de tener saldos que no superen el 30% de tu límite de crédito general, sugiere Schulz.

También debes llevar un resgistro detallado de las fechas de vencimiento de tus pagos. Hacer los pagos a tiempo es el factor más importante en tu puntuación de crédito, ya que representa el 35%, según FICO.

El hecho de que los pagos de tu tarjeta de crédito se deduzcan automáticamente de tu cuenta bancaria cada mes es una excelente manera de asegurarte de que no te falte ninguno, explica Rob Oliver, un planificador financiero certificado que trabaja solamente por honorarios en Ann Arbor, Michigan. (Obtén más consejos para mantenerte al día con los pagos de tu tarjeta de crédito.)

Si te quedas sin dinero en efectivo y no puedes pagar todo el saldo, asegúrate de hacer por lo menos el pago mínimo. “No realizar un pago es mucho peor para tu puntuación que no pagar todo el saldo”, dice Oliver.

