Paulina Rubio descarta álbum nuevo por el momento

La chica dorada se reinventa con la mezcla de géneros

Paulina Rubio ha decidido concentrar su carrera en sus presentaciones en vivo, por lo que ha descartado hacer un álbum nuevo por el momento, aunque sí planea continuar estrenando sencillos, luego de que hiciera lo propio con “Si supieran”, la canción más reciente que han podido escuchar sus fans.

“La industria ha cambiado y no puedo contestar eso ahora mismo. Lo que sí puedo decir es que tengo un compromiso conmigo misma y con mi público de sacar canciones constantemente”, afirmó al ser cuestionada sobre un posible siguiente álbum.

El más reciente sencillo de “La Chica Dorada” lleva por nombre “Si supieran”, un tema que parece hablar de sus ex novios, pues alude específicamente a un episodio biográfico muy reciente, el de la amistad entre sus dos ex parejas y padres de sus dos hijos: el empresario español Colate Vallejo-Nájera y el cantante mexicano de rancheras Jerry Bazúa.

“Yo no sé qué le pasó a mi ex / Se hizo amigo de mi otro ex / Se juntaron MasterCard y Visa / Y eso es lo que me da risa / Yo no sé qué le pasó a ese bobo / Que se junta con el otro bobo / Muchas amigas en la foto,/ Pero están durmiendo solos”, es parte de la letra que se puede escuchar en la canción.

“Habla de temas muy simples, pero la gente se refleja conmigo”, destaca la artista, antes de reconocer que la transparencia de la que siempre hace gala se vuelve “definitivamente” mucho más palpable en su música. “Yo me siento más cómoda cantando que hablando”, suscribe.

Respecto a los géneros que se mezclan en ella, “La Chica Dorada” afirma que sin perder identidad, su música ha cambiado. “No hago un género urbano, pero es una manera de reinterpretar. Siempre digo que de la moda lo que te acomoda; de esa manera soy un camaleón para no morir y ser auténtica conmigo mismo”, indicó.

En ese sentido defiende que para ella la mezcla es algo natural. “Será porque soy de México y estamos en la frontera y porque mi educación ha sido muy americana, pero no le tengo miedo al cambio y eso me ha ayudado en muchos momentos”, insiste.

