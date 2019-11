Rashel Díaz presume el tremendo encanto de su pronunciado escote 

View this post on Instagram

¿Cómo vivir en paz y tranquilidad? Esa es una pregunta que estuvo en mi mente durante mucho tiempo. La verdad, no sabía cómo manejar muchas situaciones, me derrumbaba y muchas veces pensé en darme por vencida, pero todo cambió cuando conocí a Dios y busqué la ayuda de profesionales. 🙌🏻 Durante esa etapa aprendí que rendirse ante Dios y a su voluntad, nos ayuda a estar menos cargados, que invertir en el alma es mucho más importante que cualquier otra cosa. ❤ Gracias a esto, nace la idea de tener una conversación #DeMujerAMujer, donde compartí con algunas de ustedes y les conté mi testimonio de cómo logré superar todas las dificultades que se atravesaron en mi camino. 🙏🏻 Recuerden que mi workshop online está disponible en mi página web www.rasheldiaz.com, pueden disfrutarlo cuantas veces quieran, en cualquier parte del mundo. ¡Las espero por allá! #VidaRashel