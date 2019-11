Eiza González es premiada como representante latinoamericana en la industria del cine

"Es súper importante poder compartir con mi gente, me siento honrada": El International Star Award del Festival Internacional de Cine de Los Cabos impulsa a la mexicana para continuar su tarea de expandir la visión que se tiene de los latinos

Perseguir su sueño de ser una actriz de Hollywood, volvió a Eiza González el blanco perfecto de críticas nada más y nada menos que de los propios mexicanos.

La bombardearon con burlas sobre las transformaciones que ha tenido en su cuerpo, su estilo y su capacidad histriónica, todo eso, asegura, la presionaba.

No obstante, a sus casi 30 años, la actriz ha decidió no enfocarse en lo negativo y tomar esos momentos como parte de su aprendizaje.

“Estoy agradecida de lo que tengo, la familia y oportunidades. Aún dentro de todo el amor odio que me tiene México, ahora me quedo con el amor que me ha dado mi País”.

“Me acuerdo que (cuando era) más chica sentía más enojo, hoy me siento súper feliz porque México me ha dado tanto y sin eso no estaría aquí“, expresó González en entrevista.

Su trabajo como representante latinoamericana en la industria del cine estadounidense, como su participación en ‘Baby Driver’, dirigida por Edgar Wright y nominada a tres premios Óscar, le valieron a la mexicana el International Star Award del Festival Internacional de Cine de Los Cabos.

Galardón que, aseguró, la impulsa para continuar su tarea de expandir la visión que se tiene de los latinos.

“Los ‘no’ que he recibido han diseñado el camino que quiero tomar, y es eliminar barreras, no tener limitaciones como actor y que pueda interpretar a una latina, americana o británica”.

“Hay carrera para todos, pero tenemos que ver más actores allá, hay espacio para todo el mundo, pero tenemos que apoyarnos“, expresó la hija de Glenda Reyna.

Lamentó que no haya recibido ofertas para hacer cine en México, sin embargo, el próximo año producirá algunos proyectos para el mercado nacional en los que pretende destacar a figuras femeninas que han marcado el rumbo de la historia del País.

“Voy a producir historias de mujeres en México que no han sido representadas en la pantalla, (quiero) traerlas a la vida porque han cambiado la historia de nuestro País y creo que hay mucho potencial en ellas”.

“Quiero hacer historias sobre lo increíblemente bello que es México y su historia“.

Para el 2020, la protagonista de ‘Amores Verdaderos’ se prepara para el lanzamiento de las cintas ‘Bloodshot’ con Vin Diesel, ‘Godzilla vs. Kong’ junto a Alexander Skarsgård y Millie Bobby Brown, y ‘I Care a Lot’ con Rosamund Pike y Peter Dinklage.