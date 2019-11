Recién casada descubre algo sobre su esposo que no puede creer

Historias como esta te hacen creer que el amor es posible y, en ocasiones, está marcado en el destino

Una pareja de recién casados ​​descubrió algo que no sabían sobre el otro, sobre sí mismos en realidad. Se llevaron una tremenda sorpresa cuando se enteraron de que en realidad se conocían de mucho antes.

Heidi Savitt (née Parker) y Ed Savitt se casaron este verano en Derbyshire, en el Reino Unido.

La pareja, que ahora vive en Londres, se conoció en la Universidad de Newcastle en 2011 cuando Ed estudiaba psicología y negocios y Heidi estudiaba economía y administración.

Su primer encuentro ocurrió cuando Ed le envió un mensaje a Heidi preguntándole cómo usar la secadora de la residencia de estudiantes. Ella había sido la inquilina anterior y por eso tenía su contacto.

Luego su relación fue a más y comenzaron a salir.

Cuatro años después de estar juntos, fueron a cenar con las respectivas familias de la pareja, para que se conocieran.

Cuando la madre de Heidi, Kay Parker, vio al novio de su hija, vio algo extraño. Pero todo se quedó en esa sensación y continuaron con la cena de manera agradable. Pero en un momento dado, la madre de mencionó que Heidi ya salió con otro Ed en el pasado. Tuvo un romance de verano con un niño llamado Ed cuando tenía seis años.

Mientras que la madre de Ed, Fiona Savitt, estaba sorprendida por la coincidencia, ninguno de ellos pensó demasiado en ello.

No fue sino hasta dos semanas después, cuando Kay estaba hurgando en las pertenencias guardadas en el ático, se encontró con una foto de su hija con un niño en las vacaciones familiares en Turquía, en julio de 1997.

Kay reconoció instantáneamente al pretendiente de la infancia de Heidi, era nada menos que su actual novio, Ed de adulto.

“Cuando mi madre encontró la primera foto nuestra, me la envió y me quedé atónita. ¡Realmente fue un shock!”, le dijo a The Independent.

“La familia de Ed sacó su álbum de fotos de las mismas vacaciones y encontró otras cinco fotos de nosotros juntos y con nuestros hermanos también. ¡Fue increíble!”, recuerdan.

Heidi y Ed habían sido inseparables durante sus vacaciones en los años 90, pero no se reconocieron de adultos.

Ahora, no podían creer que ella y su esposo se hubieran encontrado y se hubieran enamorado tantos años después de haberse conocido siendo unos niños.