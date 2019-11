Andrea Legarreta explota contra periodista por aludir a que es ‘grosera, clasista y malagradecida’

La presentadora de Televisa responde a las calumnias

Andrea Legarreta no se mantendrá callada ante las calumnias y explotó contra un periodista de espectáculos después de una columna que escribió. Alex Kaffie, con quien la presentadora de televisión trabajó en algunas temporadas del programa “Hoy”, escribió una columna sobre la razón por la cual Legarreta no va al “Camioncito de Hoy”.

El camioncito es una sección dentro del matutino de Televisa que se hace desde diversos puntos de la ciudad de México. La productora Magda Rodríguez introdujo este concepto cuando tomó el mando del programa mañanero.

Después de que dicha columna fuera publicada en El Heraldo de México, Legarreta le mandó mensajes de WhatsApp a Kaffie para poder defenderse.

“Tu columna suena a que soy grosera, clasista y malagradecida con el público. ¡Y no es así!” dijo Legarreta. “Ni en mis peores momentos (incluidos velorios) he negado una foto. Te han informado mal, ¡yo NUNCA puse objeción para El Camioncito! De hecho la vez que íbamos a ir [Raúl Araiza] y yo, se decidió que mejor no debido a una situación que a Magda (Rodríguez) se le salió de las manos“.

“Álex, tus fuentes me odian y sólo buscan el desprecio de la gente hacia mí. En las giras que el programa ha hecho por la República, ¡SIEMPRE soy de las primeras en acercarse a la gente! En esta temporada de ‘Hoy’ he vivido rachas donde he recibido mala onda, me han hecho a un lado y ha habido marcadas diferencias, sin embargo ahí nadie dice nada”, concluyó.

Legarreta también aprovechó la replica para aclarar que ella no tuvo nada que ver con la salida de Mauricio Mancera de “Hoy” ya que si tuviera el mando “muchos amigos no se habrían ido y muchas cosas que han sucedido no habrían pasado”.