Omar Chaparro confiesa que tuvo pensamientos suicidas tras fracasar en un proyecto de televisión

“Duré dos días encerrado en un cuarto de Berlín con pensamientos suicidas, me sentía muy mal”: confesó el actor quien próximamente rendirá homenaje a Pedro Infante

Omar Chaparro es uno de los actores más queridos de la televisión, por lo que gracias a su talento y gran carisma ha logrado obtener reconocimiento internacional. Es famoso por crear e interpretar a sus personajes humorísticos en programas de radio y televisión, también ha incursionado como conductor, actor de doblaje y cantante.

Durante una entrevista concedida al programa ‘Hoy’, el comediante confesó que en algún momento de su vida pensó en quitarse la vida.

Luego de ser parte de exitosos programas de televisión como ‘Big Brother VIP’ y ‘No Manches’, Chaparro reveló que vivió la etapa más difícil de su vida cuando se quedó sin trabajo, y narró ante las cámaras de la sección “Ponle la cola al burro” cómo fue el difícil momento que atravesó durante su participación en el mundial de Alemania en el año 2006.

“Me sentí como rezagado, no me lleve muy bien con el productor de Eugenio, me acuerdo que me decía: ‘vamos al aire, listos a los dos de la mañana’, porque obviamente el horario de Berlín es diferente, y yo con todos mis diálogos aprendidos y a las 2 de la mañana listo y de repente (me comentó) ‘no, sabes qué, mejor no, va Eugenio solo’, entonces me empecé a mal viajar, y empecé a llorar y llorar”, comentó.

Recordó que su esposa voló a Berlín para ayudarlo a salir de la fuerte depresión por la que atravesaba, siendo este suceso el que lo motivó a escribir la conferencia “El camino a la felicidad”, en donde ayuda a las personas que padecen episodios de depresión.

“Duré dos días encerrado en un cuarto de Berlín con pensamientos suicidas, me sentía muy mal”, expresó.

El actor logró superar su problema enviándose correos electrónicos en donde se insultaba a sí mismo, utilizando el nombre de “Omar Psycho”, descubrió que solo dependía de él salir del problema emocional.

El actor compartió con Jorge “El Burro” Van Rankin que a finales de diciembre estrenará su película ‘Como caído del cielo’ en donde rendirá tributo a Pedro Infante, y a la par lanzará un disco con los temas de la misma cinta.