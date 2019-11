De tal palo, tal astilla: El hijo del ‘Chaco’ Giménez anotó un golazo y ya brilla con El Tri

El 'chaquito' se despachó con un gran gol ante Holanda, al estilo de su padre

La selección mexicana Sub 18 terminó su gira en Europa en donde consiguió dos derrotas y un empate, pero lo más importante, en esta caso no fueron los resultados, sino un jugador en particular.

El que se ha robado los reflectores por completo, es el ‘Chaquito’ Giménez, hijo de Christian, el ‘Chaco’, una de las últimas leyendas que han militado en la Liga MX, argentino de nacimiento, pero ahora todo un mexicano, igual que su hijo, Santiago.

El ‘Chaquito’ se ha lucido en la gira del Tri con un partidazo ante la República Checa y anotando un golazo en el cierre de esta ante Holanda:

🇲🇽 @santigim10 fue titular en el encuentro de @miseleccionmx Sub 18 ante su similar de Holanda, además anotó un gol en el empate de 3-3.

