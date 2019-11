Empresa cervecera apoya los esfuerzos de líder comunitaria

Sandra Rafaelli recibió $25,000 para seguir con sus esfuerzos a través de la organización aZul for Better Living Inc.

Ricky González (i), de Coors Light; Sandra Raffaelli, líder del año y Alberto, también representante de la empresa cervecera. (Suministrada) Foto: Suministrada