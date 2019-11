Herpes Facial: Causas y Tratamientos

El herpes facial puede afectar los ojos, la piel, la boca y rostro.

El síntoma más común del herpes son las llagas en la boca. No obstante, la mayoría de las veces no hay síntomas por lo que muchas personas no saben que lo tienen.

El herpes provoca brotes de llagas dolorosas que causan picor. Muchas personas con herpes no notan las llagas o las confunden con otra cosa, por lo que no saben que están infectadas. Puedes transmitir el herpes aun cuando no tienes ronchas o síntomas.

El herpes una infección muy común que se mantiene en el cuerpo de por vida.

¿Cómo se contagia el herpes?

El herpes se contagia fácilmente. La boca y los ojos pueden infectarse fácilmente. Otras áreas de la piel pueden infectarse, por ejemplo a través de cortaduras y quemaduras

No es necesario tener relaciones sexuales para contraer el herpes. En ocasiones puedes contagiarte cuando una madre con herpes le da un beso en los labios a su hijo. Además puedes regar el herpes a otras partes del cuerpo si te tocas una llaga y luego la boca, o los ojos sin lavarte las manos.

El herpes no tiene cura. A continuación algunos medicamentos y productos que pueden ayudar a disminuir las posibilidades de contagiar el virus a otras personas.

1. Abreva: Tratamiento de herpes facial.

Lavarse las manos antes y después de aplicar la crema. Aplicar en el área afectada en la cara o los labios al primer signo de herpes labial/ ampolla de fiebre (hormigueo). El tratamiento temprano asegura los mejores resultados. Usar 5 veces al día hasta que sane; niños menores de 12 años: consulte a un médico.

2. Herp Rescue: La mejor fórmula para limpiar la piel rápidamente de herpes

Este producto sin receta es eficaz para el herpes labial, el herpes y el herpes zóster. También es un refuerzo 100% completamente natural del sistema inmunológico puede prevenir brotes y acelera la curación.

3. Quantum: Soporte inmunológico con Vitamina C.

Apoya el sistema inmunológico con 6 ingredientes claves: L-Lisina, Vitamina C, Propóleos, Ajo, Equinácea, Regaliz. Ayuda a evitar erupciones y brotes de labios irritantes.

Ideal para detener los síntomas recurrentes y controla los brotes virales.

También puedes hacer actividades para que el dolor disminuya:

1. Lava tu cara con agua caliente

2. Aplicar una compresa con hielo en las llagas

3. Tomar algún analgésico

Saber que tienes herpes puede ser complicado, pero tu actitud ante la vida como alimentarte saludablemente, descansar y evitar estrés puede ayudarte a vivir mejor.