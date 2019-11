Veterano del ejército gana la lotería dos veces en dos meses

Andrei Jones pensó que había agotado toda su suerte cuando ganó $ 1,000 hace dos meses.

Andrei Jones, de Greensboro, en Carolina del Norte, dijo que está en una racha de suerte después de ganar su segundo premio de lotería en dos meses.

“Estoy bendecido”, dijo Jones. “Fui bendecido antes, pero ahora estoy aún más bendecido”.

El primer golpe de buena suerte del veterano retirado del Ejército ocurrió a fines de septiembre cuando ganó un premio de $1,000 dólares en un juego de lotería raspadito. Su segundo ataque ocurrió el jueves cuando ganó $150,000 dólares.

Jones compró el billete raspadito ganador de la lotería Cashword de $150,000 dólares cuando se detuvo en Circle K en Pleasant Garden Road en Greensboro.

“Al principio no sabía lo que gané”, dijo Jones. “Escaneé el boleto y decía que necesitaba ir a la sede. Cuando me dijeron lo que gané, no lo podía creer. Pensé: ´Oh, Dios mío´. Nunca esperé que ganaría un premio mayor. Esto se siente genial”.

Jones reclamó su premio de lotería el jueves en Raleigh. Después de las retenciones de impuestos estatales y federales requeridas, se llevó a casa $106,126 dólares. Dijo que planea usar el dinero para ahorrar para el futuro y pagar los autos de su esposa e hija.

Jones es el primer jugador en ganar un premio máximo desde que el boleto de lotería raspadito de $5 dólares fue lanzado en octubre. Quedan dos premios principales de $150,000 dólares.