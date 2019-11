Dos huracanes golpearon la casa de un hombre de Carolina del Norte, pero él acaba de ganar la lotería

Un hombre de Carolina del Norte dice que usará su premio de lotería para reparar su casa, que fue dañada por los huracanes

Después de sufrir daños en su casa por los huracanes Matthew y Florence, Mark Hall Jr., de Rowland, dijo que planea usar su premio de lotería de $200,000 dólares para reconstruir su hogar y cumplir su sueño de ir a la escuela.

“La casa en la que vivo fue dañada por ambas tormentas”, dijo Hall. “Todavía tenemos reparaciones que hacer. Usaré parte del dinero para eso, pero también quiero usar el dinero para ir a la escuela. No pude ir después de graduarme de la escuela secundaria, pero ahora puedo. Realizo trabajos de jardinería y electricidad en este momento, pero después de volver a la escuela, podría abrir mi propio negocio. Esto me abrirá un mundo completamente nuevo”.

La buena fortuna de Hall comenzó el lunes por la tarde cuando se detuvo por gasolina en el Sun-Do 711 en Lumberton. Mientras estaba allí, compró un boleto de lotería raspadito de $5 All About The Bens.

“Solo juego a la lotería una vez en una luna azul”, dijo Hall. “Si juego, normalmente solo recibo los boletos raspables de $1. Algo me dijo que jugara más alto, así que lo hice”.

Hall llevó el boleto a su camioneta y comenzó a rascarlo.

“No estaba seguro de lo que gané al principio”, dijo Hall. “Le mostré a mi papá y le dije:” Creo que gané $200″. Él miró el boleto y me dijo que necesitaba mirarlo nuevamente. Fue entonces cuando vi los $200,000. Mi cabeza comenzó a girar. Estaba sin palabras.”

Hall reclamó su premio el martes en la sede de la Lotería en Raleigh. Después de las retenciones de impuestos estatales y federales requeridas, se llevó a casa $141,501 dólares.

“¡Gracias Jesús!”, dijo Hall, levantando las manos y agitando su cheque del premio de la lotería, cuando lo recibió. “Me siento tan bendecido en este momento. ¡Gracias!”