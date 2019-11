Investigan homicidios de bebés hispanos en Brooklyn y Queens

La causa de las muertes no está clara

NYPD está investigando la muerte de dos bebés que han sido declaradas homicidios, en Brooklyn y Queens.

La niñera Lorena Iraheta (24) se encuentra detenida como sospechosa por la muerte de Jason Alvarado, fallecido a los 2 años de edad.

Iraheta lo estaba cuidando en su casa de Queensboro Hill el 5 de abril, cuando el bebé comenzó a tener problemas para respirar justo después de la medianoche, dijo la policía.

Fue trasladado de urgencia al Cohen Children’s Medical Center, donde murió seis días después, luego de una cirugía cerebral infructuosa. Los investigadores creen que fue un caso de “síndrome de bebé sacudido”, destacó New York Post.

En tanto, la muerte del pequeño Aiden Joyette, de un año de edad, fue declarada un homicidio en Brooklyn, pero su madre Alice Delacruz insiste en no está involucrada con su fallecimiento.

Según Delacruz, el martes pasado ella se estaba preparando para el trabajo y alistando a sus hijos para la escuela cuando descubrió que el bebé había sido golpeado fatalmente.

Delacruz dijo haber encontrado a su bebé inconsciente y maltratado dentro de su apartamento de Winthrop St,. en Prospect Lefferts Garden. Comenzó a gritar y salió corriendo para golpear las puertas de sus vecinos, pidiendo ayuda, pero “nadie respondió”.

Un guardia de seguridad en el vestíbulo -una residencia de transición- llamó al 911. Los médicos llevaron al bebé al Hospital King County, donde fue declarado muerto.

Una autopsia reveló que el bebé murió de una “ruptura interna” y el médico forense de la ciudad dictaminó que la muerte fue un homicidio.

“Todo lo que puedo decir es que me lo robaron”, dijo la madre desconsolada al Daily News tres días después de la muerte. “(Es) como si me hubieran arrancado el corazón. Me robaron a mi bebé, lo mataron. Esa es la realidad. Por eso hay una investigación”.

Delacruz, una enfermera activa, reconoció que tuvo un problema con el uso de drogas en su pasado, pero insistió en que ahora no consume. Y dijo que el padre del niño no ha estado presente en el último año.