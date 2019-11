Coronan a ‘El Venado’ como ganador de ‘Exatlón Estados Unidos’ de Telemundo

Tras el éxito, el reality show regresa en enero con una cuarta temporada

Finalizó la tercera temporada de “Exatlón Estados Unidos” de Telemundo y un nuevo campeón fue coronado. Alberto “El Venado” Medina, la leyenda del futbol mexicano fue quien se llevó el primer lugar de la competencia extrema.

Desde su primer día en Exatlón, “El Venado” mostró su potente velocidad, control y agilidad en las pistas de obstáculos, posicionándose como uno de los mejores en el programa. Después de 14 semanas de intensa competencia, con el marcador 3 a 1, el jugador de fútbol del “Equipo Famosos” superó a la gimnasta mexicana, Shaila Pérez, llevándose a casa el gran premio de US $200.000.

“Me siento extremadamente feliz de haber ganado la competencia, y agradecido por todos los fanáticos que me apoyaron desde el principio“, dijo Medina. “Exatlón me ayudó a ser una mejor persona y atleta. Realmente ha sido un honor y un privilegio ser parte de este gran evento”.

Medina, un ex jugador de fútbol profesional, hizo su debut para Chivas MX en el año 2,000, cuando tenía solo 17 años, ganando el premio al jugador más prometedor. Más tarde fue llamado a unirse a la Selección Nacional de México, jugando en la Copa Mundial de la FIFA, la Copa de Oro CONCACAF y la Copa América, entre otras participaciones.

Telemundo también confirmó una cuarta temporada del show para enero y anunció que podría traer de vuelta a ex concursantes para participar en la cuarta temporada de Exatlón Estados Unidos. Los fanáticos del programa tendrán la oportunidad de votar por la posibilidad de ver a sus atletas favoritos de regreso en la competencia.

“Sabemos lo apasionados que son nuestros fanáticos de Telemundo y Exatlón. Para mostrarles nuestro agradecimiento, queremos saber cuales son sus concursantes favoritos y ver de que manera es posible involucrarlos en la nueva temporada”, dijo Ronald Day, vicepresidente ejecutivo de Entretenimiento, Telemundo Networks.