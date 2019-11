Drake Bell, El ‘mexicano’ de moda es… ¿Chivahermano?

El cantante compartió un montaje hecho por sus seguidores en el que posa con la camiseta rojiblanca

En días recientes, Drake Bell ha sido noticia por su amor profundo a México: el que lo hizo renunciar al inglés en su cuenta de Twitter, el que lo hizo cambiar su apellido por la traducción literal “Campana”, el que lo hizo cantar el ‘Cielito Lindo’ y el que ahora lo hace presumir orgulloso la camiseta rojiblanca de las Chivas del Guadalajara.

mis redes sociales ahora solo estarán en español, no más inglés — Drake Campana (@DrakeBell) November 17, 2019

Y es que a pesar de que el cantante no se enfundó la camiseta, sino que se la puso alguien más a través de un fotomontaje, al estadounidense no le importó y compartió la imagen a través de una historia de Instagram que ya no aparece en la red social, pero que quedó para la posteridad en la cuenta de Twitter de muchos de sus seguidores.

LA SELECCIÓN MEXICANA ‘SE SUBE AL TREN’ Y LE RESERVA SU CAMISETA

A la fiebre de este romance entre Drake y México también se sumó la cuenta oficial del Tri, que ya le apartó una camiseta con el número 7 de Orbelín Pineda, pero con el nombre y apellido ‘mexicanizado’ del cantante.