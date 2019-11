Jomari Goyso sigue en problemas por sus ‘calzoncillos’ y Ana Bárbara reacciona 

Hasta la famosa Chiquibaby de Telemundo ha reaccionado al "escándalo" suscitado por "las vecinas"

Este fin de semana Jomari Goyso publicó una fotografía en Instagram, en donde aparece usando un bañador de playa. Sin embargo su mamá y al parecer sus amigas, “las vecinas”, aseguran que el famoso crítico de modas de Univision subió una imagen en calzoncillos.

Esto suscitó una conversación entre madre e hijo a través de WhatsApp. El español hizo pública la platica a través de Instagram, e insistió en que no llevaba calzoncillos.

Hoy, el tema ha resucitado gracias a una nueva publicación de Goyso, en donde su madre retoma los calzoncillo de su hijo.

“Buenos días hijo, que bonita la foto de ayer, menos mal que me has escuchado y ya no podes más fotos en calzoncillos”, escribió su mamá, en la imagen que éste compartió en Instagram.

El post ha hecho reaccionar a muchas celebridades, entre ellas la famosa cantante Ana Bárbara con quien últimamente, Jomari, ha estado teniendo un intercambio de palabras, por las críticas de éste ante la forma de vestir de la cantante, en ciertos eventos públicos.

anabarbaramusic’s profile picture

anabarbaramusic

Verified

Estoy con ella!

1h100 likesReply

anabarbaramusic Verified Estoy con ella! 1h100 likesReply helen_ochoa’s profile picture

helen_ochoa

Verified

😂❤️ Tu Mami y mi mami se llevarían MUUUUUUUY BIEN

1h46 likesReply

helen_ochoa Verified 😂❤️ Tu Mami y mi mami se llevarían MUUUUUUUY BIEN 1h46 likesReply pabloriveroficial’s profile picture

pabloriveroficial

Verified

😂😂😂😂❤️❤️❤️❤️

El comentario de Jomari ante el mensaje de su mamá fue: “#felizmartes Love u all! Cosita mi madre no pierde la esperanza… 🤷🏻‍♂️”.

Esta es la supuesta imagen de Jomari en calzoncillos. Y todo parece que llegó a oídos de su madre por “las vecinas”, así lo comentó el crítico de modas de El Gordo y la Flaca en Univision, “cuando las vecinas de mi madre no se ponen las gafas 🤓 para ver mi Instagram…….”. Y es que hasta la Chiquibaby de Telemundo reaccionó al mensaje.

chiquibabyla

Verified

😆😆😆 OMG

Y esta su aclaración.

Aquí todos los mensajes de Jomari Goyso con su mamá.