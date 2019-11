Canek impresionó a Arnold Schwarzenegger: “Es increíble lo que acabas de hacer”

El Príncipe Maya recibió elogios del actor de Hollywood por una gran proeza

De cara a la función especial de lucha libre que organiza el CMLL cada año con leyendas del pancracio en activo, Canek, recordó una de las mejores anécdotas que vivió en su larga trayectoria, cuando impresionó a Arnold Schwarzenegger.

Eran los años ochenta y El Príncipe Maya tenía una rivalidad marcada con André El Gigante, luchador de 7.7 pies de altura y 562 libras de peso. En una de las funciones, en la que casualmente el actor de Hollywood estaba entre el público como invitado especial, a Canek se le ocurrió levantar a su rival y azotarlo contra el piso.

Momentos más tarde, en el vestidor del Toreo de 4 Caminos, recinto donde se realizó dicha función, Arnold Schwarzenegger le manifestó su admiración al luchador mexicano. Así lo relató el héroe del pancracio:

“Cuando conocí a André El Gigante me impresionó su peso y su estatura, empezamos a luchar y ya me sentía del mismo tamaño que él. Dije si yo me lo propongo lo voy a levantar… Cuando lo levanté Arnold entró al vestidor, me dijo ‘yo lo vi, nadie me lo contó, es increíble lo que acabas de hacer, estás muy fuerte’“, reveló.

Buen día mis amigos recuerden que este 6 de Diciembre estaré en la Arena México los esperamos. pic.twitter.com/VtGWQqUxYV — CANEK EL PRINCIPE MA (@CANEK_OFICIAL73) November 26, 2019

Canek es parte de las leyendas que se presentarán el 6 de diciembre en la Arena México, en el cartel también participarán figuras como Fuerza Guerrera, Máscara Año 2000, Villano IV, Solar, Satánico, Mano Negra y Tinieblas jr.