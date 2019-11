Organizaciones civiles marcharán contra López Obrador

La marcha será en el marco del primer año de gobierno de AMLO

MÉXICO – Para denostar las políticas aplicadas en el primer año de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, organizaciones civiles convocaron a una marcha el 1 de diciembre.

Activistas llaman a movilizarse el próximo domingo, cuando el Mandatario rendirá un informe con motivo de su primer año de gestión.

En entrevista, Alejandra Morán Ramírez, representante de Chalecos México –una de las organizaciones convocantes–, expuso que al menos 100 asociaciones civiles del País han confirmado su participación y se estima la presencia de 100 mil personas.

En la convocatoria, difundida por redes sociales, se cita a los interesados a reunirse en el Ángel de la Independencia a las 10:45 horas para salir rumbo al Monumento a la Revolución a las 11:00 horas.

Se pide a los participantes vestir de blanco y llevar banderas de ese color o de México, y se llama a no caer en provocaciones de quienes tengan ideas contrarias.

“Nadie espera tener ningún enfrentamiento y nadie desea que lo tengamos. Estamos llamando a una marcha 100 por ciento pacífica”, aseveró.

Al llegar al Monumento a la Revolución, señaló, se realizará un mitin.

De acuerdo con Morán Martínez, la protesta tiene seis ejes o demandas: el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones; seguridad para todos y que se combata al crimen organizado con una estrategia eficaz; servicios de salud y condenar la desaparición del Seguro Popular, así como que se deje a pacientes sin medicamentos.

Además, se piden acciones contra el desempleo y rechazo a los despidos masivos; la falta de educación de calidad; la exigencia de que se retome la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y se implementen medidas contra el estancamiento económico.

“Esta marcha es en protesta por un año de un Gobierno que no está funcionando. Tantas carencias y tantas cosas que han estado sucediendo en este primer año de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo son la inseguridad que ha ido en incremento y sobre todo la falta de respeto a las instituciones y al Estado de Derecho”, expuso.

“La falta de respeto a las Gubernaturas que no pertenecen a Morena. Lo que necesitamos es expresar nuestro rechazo a la actual política de López Obrador, no en contra de él, sino de su forma de gobernar. Lo que necesitamos es que él abra sus oídos, abra sus ojos hacia otro sector que no son sus simpatizantes y que entienda que tiene que gobernar para todos, hayamos votado o no hayamos votado por él.

“Es una manifestación para expresar nuestro más sincero repudio al crecimiento del crimen organizado y la impunidad. Seguimos viendo corrupción, aunque él a diario salga a mentir. Estamos en contra de la polarización. No tiene absolutamente nada que festejar el primero de diciembre, en el Zócalo, no sabemos de dónde saca él que están en austeridad y organiza un festejo a un año de Gobierno”, agregó.

Además, dijo que integrantes de la familia LeBarón han manifestado su interés de participar en esta marcha.

“Estamos apoyando también a la familia LeBarón y a Javier Sicilia, aunque no son el punto central de la marcha. Dijeron que sí iban a marchar. Estamos totalmente solidarios con ellos y los vamos a abrazar, los vamos a arropar, estamos con ellos en su dolor, lo que les ha sucedido es un crimen atroz, pero también hay más de 32 mil muertos, hay niños que están muriendo de cáncer. Vamos a ser empáticos con todos”, apuntó.

Indicó que militantes de partidos como PRD, PAN y PRI han solicitado asistir a la movilización.

Morán Martínez afirmó que no se excluirá a ningún interesado, pero se les ha pedido a los políticos de Oposición que acudan en calidad de ciudadanos, sin portar distintivos.

“Los partidos que se han sumado van en su calidad de ciudadanos, sin banderas, sin colores ni nada por el estilo. La marcha prefiere darle preferencia a los ciudadanos. Que el foco de atención sean los ciudadanos y no los políticos”, acotó.

“Precisamente los ciudadanos lo que queremos es manifestarnos como ciudadanos, no como partidos políticos. Es una marcha ciudadana de la sociedad civil, si algún partido lleva alguna bandera corre el riesgo de que la sociedad civil lo rechace”.

Raúl Vázquez Osorio, presidente de la Coordinadora Ciudadana, otra de las organizaciones participantes, refirió que cada una de las asociaciones llevará sus demandas, pero el común denominador es la inseguridad.

“El principal motivo que ha unificado a todos es una exigencia, una protesta por la problemática de seguridad ciudadana. El problema de inseguridad que se ha venido creciendo es grave. En 2019, que es el primer año del Gobierno actual, pues va a romper récord, ya no es cosa del pasado, es cosa del presente, y el Gobierno del Presidente López Obrador tiene que hacerse cargo de esta problemática”, expuso.

“El caso más dramático, digamos, el que puso la cereza del pastel, digamos, es el caso de los LeBarón. A tal grado que los LeBarón van a participar, están convocando. Ya hay una abierta exigencia de los LeBarón de responsabilizar al Gobierno del Presidente López Obrador de esta problemática”.

Vázquez detalló que por parte de Coordinadora Ciudadana acudirán 400 personas.

Voces del Contrapeso, ProNAIM, Futuro 21, México Convoca, Paz y Justicia, La Agrupación de Rescatistas de Azcapotzalco, son otras organizaciones que participarán.

Aunque el nombre de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad aparece en algunas convocatorias, la organización se desmarcó de coordinar o participar en esta protesta.