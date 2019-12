Esto dijo Angelique Boyer sobre su relación con Sebastián Rulli y sus planes de maternidad

La actriz otorgó una entrevista al portal Mamás Latinas

Tras 5 años de relación, Angelique Boyer y Sebastián Rulli se han convertido en una de las parejas más sólidas del espectáculo, pero aún no han decidido tener hijos en común, pues aunque el actor argentino ya es padre, por el momento la actriz no quiere agrandar la familia.

La protagonista de telenovelas otorgó una entrevista al portal Mamás Latinas, donde hizo esta y otras confesiones sobre sus proyectos a futuro y su posible maternidad.

Angelique explicó que todavía tiene tiempo para pensarlo y para prepararse, pues considera que la maternidad es algo que se debe sentir, además de señalar que al ver el panorama actual no es muy prudente traer hijos al mundo.

“Yo admiro muchísimo a las mamás y voy a hablar de un ejemplo cercano, por ejemplo, mis amigas actrices. Si yo tengo una carga de trabajo y además tengo que llegar a casa, atenderme a mí, atender la casa y además atender a mi novio y admiro esa responsabilidad que pueden tener las mujeres actrices, las mujeres a lo que se dediquen que además tienen que llegar a su casa a tender a sus hijos, mis respetos”, expresó la actriz.

Y agregó: “Pero por lo mismo que he tenido todos estos ejemplos cercanos, creo que es algo que no debo de hacer inconscientemente ni en el momento que no crea que corresponda a mi necesidad o a mis ganas de ser mamá. Todavía tengo para pensarlo o para prepararme para eso, creo que es algo de debe ser del instinto y que te que debe nacer y que llegue el momento correcto y de momento no”.

Y para finalizar, Boyer aprovechó para hablar de Sebastián Rulli, a quien describió como un hombre lleno de vida que le ha alegrado su existencia, además de que la ha despertado en muchos sentidos. Incluso dijo que le encanta acompañarlo e ir de su mano, pues asegura que entre ellos hay muy buen equilibrio.

Antes de comenzar su noviazgo con Rulli, Angelique mantenía una relación sentimental con el productor José Alberto “el Güero” Castro, misma que inició en el 2010, durante las grabaciones de la telenovela ‘Teresa’, posteriormente, en septiembre de 2014 se hizo oficial su romance con Sebastián.