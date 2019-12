¡Estuvo ‘chafita’! Ángel Reyna minimizó el título de goleo de Alan Pulido

El delantero de las Chivas se quedó con el premio junto a Mauro Quiroga

El mediocampista de los Tiburones Rojos de Veracruz, Ángel Reyna, habló sobre la importancia de delanteros mexicanos en la Liga MX, sin embargo, al ser cuestionado sobre el título se de goleo de Alan Pulido, el futbolista de 35 años minimizó el logro del atacante de las Chivas.

Para Reyna, un campeón goleador debe ser líder absoluto sin compartir la cima con nadie más. “En la década, soy el único campeón goleador. Eso lo quiero dejar claro. Cuando se comparte el campeonato, nadie puede decir si es campeón. Todos hablan del campeón, y ese sólo puede ser uno. Cuando lo comparten, no puedes llamarte campeón. Además, lo hice con 13 goles y no me llegaron a la marca, ningún mexicano. En la década, soy el único campeón de goleo mexicano”, señaló Reyna para un diario deportivo de la Ciudad de México.

Reyna se alzó con el título de goleo cuando jugaba en las Águilas del América en el Clausura 2011, logrando 13 goles, a pesar de estar al lado de delanteros como Vicente Sánchez y Matías Vuoso, dos extranjeros que siempre fueron rentables en el balompié azteca. “Es doblemente complicado, ya que no es mi posición y mi oficio no es meter goles, sino tratar de construir las jugadas para que el centro delantero los marque. Fue el trabajo, la constancia y la inteligencia para saber dónde estar colocado y poder competir con tanto extranjero que había en ese momento. Es un tema a considerar. Ahorita, creo, hay la misma cantidad de extranjeros”, dijo Reyna.

Alan Pulido se coronó como campeón de goleo, pero Ángel Reyna alzó la voz y se dijo el "único campeón de goleo", ya que él no lo compartió con ningún extranjero, además de que hizo un gol más. pic.twitter.com/kePBMWH4ZT — Brian Sales (@Brian_BA9) November 27, 2019

Además de Pulido y Reyna; Javier Hernández es el otro mexicano que ha conseguido el título de goleo en la Liga MX, aunque al igual que Pulido, no lo hizo en solitario.