Gabriela Spanic pierde demanda contra periodista

Estoy en condiciones de anunciar que la Justicia Mexicana a través del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX me absuelve de la ilógica y mañosa demanda que interpuso @gabyspanictv en mi contra. Gracias a los tribunales de Mexico y a mi Ángel de la Guarda, mi abogado @alonso_beceiro. Gracias siempre licenciado.