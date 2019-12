Los Rivera llevan serenata sorpresa a campesinos

View this post on Instagram

Varios miembros de la familia Rivera y nuestro Piolín llevaron tremenda serenata a unos campesinos en plena pisca. Esto para brindarles un poquito de alegría en esta época navideña. @JessiMaldonado TV tiene la historia. #AlRojoVivo de lunes a viernes Transmitido 11/26/19 #actsofkindness