Recetas: Irresistible sopa mexicana de tortilla

¡La combinación de SABORES de esta sopa de tortilla es como un apapacho al estómago! 🍲 PORCIONES: 4 INGREDIENTES: – 2 dientes de ajo – 1/2 cebolla blanca en trozos – 4 jitomates asados – 2 chiles pasilla desvenados, remojados y sin semillas – 1 chile guajillo desvenado, remojado y sin semillas – 8 tazas de caldo de pollo – 1 taza de tortillas de maíz asadas al comal – 1 pizca de sal – 1 cda de aceite – 3 hojas de epazote fresco Para servir: – 1 taza de tortillas de maíz en tiritas y fritas – 1 taza de queso fresco en cubitos – 1/4 de taza de chile pasilla frito y en aros – 1 aguacate en abanico o cubos – 1/2 taza de crema ácida PREPARACIÓN: 1. Para el caldo, licúa el ajo, la cebolla, el jitomate, el chile pasilla, el chile guajillo, el caldo de pollo, la tortilla y una pizca de sal. 2. Calienta en una ollita a fuego medio el aceite, fríe la preparación anterior y agrega las ramitas de epazote, cocina el caldo durante 10 minutos para que el jitomate se cueza. 3. Sirve la preparación en un plato hondo, agrega las tortillas de maíz, el queso fresco, el chile pasilla, el aguacate y un toque de crema ácida. Disfruta. • • • #kiwilimon #sopaazteca #sopadetortilla #tortillasoup #sopamexicana #comidacasera #chilessecos #comidamexicana #cocinatradicional #recetasmexicanas #recetasfaciles #adiosfrio #tortillademaiz