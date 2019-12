5 trucos de la psicología para vivir feliz

Darnos prioridad frente a los demás en algunos aspectos es una ayuda para ser más felices

Vivir feliz es una meta que todos queremos cumplir y que quizás sea complicada para muchos. Si no es fácil para ti perpetuar la felicidad, la psicología quizás te pueda ayudar. Las siguientes son 5 claves de la psicología para tener una vida feliz.

1. No te estanques

De acuerdo con Familias.com, es normal que no actuemos o que nos paralicemos por temor a la opinión de otros o por miedo a no saber si tendremos éxito en lo que haremos. Esta actitud nos puede llevar a una situación de estancamiento y de poco desarrollo personal y profesional.

La primera clave es no estancarse. Si quieres alcanzar la felicidad, entonces piensa más en ti, en vez de lo que otros pueden decir, que es algo que al fin y al cabo no puedes controlar. En cambio, sí tienes poder sobre tu felicidad y cómo llevarás a cabo tus proyectos.

2. Ten una actitud positiva

Amabilidad y respeto son dos valores que atraerán buenas personas a tu alrededor, con las cuales sentirte acompañado y verdaderamente querido.

Sonreír frecuentemente es otro aspecto que las personas valorarán en ti, y que les impulsará a reunirse contigo y tus buenas vibras.

3. Puedes decir “no”

La tercera clave de la psicología es poder decir “no”. Negar no te convierte en un villano. Está bien que rechaces o niegues lo que te ofrezcan si no te sientes cómodo con ello. No estás obligado por nadie a obedecer ni satisfacer a nadie.

4. Afianza tu seguridad

La felicidad puede perderse con la sensación de inseguridad y el temor por el presente y el futuro. La cuarta clave de la psicología es la importancia de garantizar tu seguridad en diversos aspectos de manera que puedas tener una vida tranquila y feliz.

5. No te obsesiones con la felicidad

La última clave quizás sea la más importante. Buscar la felicidad de manera obsesiva puede hacer que pierdas o descuides los momentos donde se manifiesta esa felicidad.

La felicidad se encuentra ya en ti, solo tienes que sacarla a relucir con tus pensamientos y actitudes.

La felicidad, para concluir, siempre está a nuestro alcance, solo tenemos que tener un cambio de actitud y enfocarnos en mejorarnos a nosotros mismos para enfrentar la vida con una sonrisa.