Sensual e inalcanzable: Maité Perroni es la “novia fugitiva” más bella

La ex RBD se sinceró

Aunque actualmente sostiene una relación amorosa estable con el músico chileno Koko Stambuk, Maite Perroni asegura que entre sus planes no se encuentra el matrimonio, pues hace algunos años recibió una propuesta para casarse que decidió rechazar, pues en ese momento estaba muy joven como para comprometerse a algo de por vida.

En una charla íntima con Lourdes Stephen, la ex RBD reveló, sin decir nombres, que hace unos años sostuvo un apasionado romance con un chico y aunque los dos se encontraban muy enamorados en ese momento, las cosas cambiaron de manera radical cuando él le mostró el anillo de compromiso y ella dijo que no.

“A mí el matrimonio me dio igual a partir de que a mis 23 años yo fui una novia fugitiva y no me quise casar. Tenía anillo, boda, novio y casa y dije que no y desde ese momento no me han dado ganas. No me casé y no me arrepiento ni un segundo. Era muy joven”, dijo Maite.

Asimismo, la cantante aseguró que para vivir una vida plena en pareja no tiene la necesidad de seguir un protocolo, pues para ella lo más importante es tener a una persona que sea capaz de brindarle amor incondicional tal y como le sucede desde hace seis años con su pareja, de quien afirma estar perdidamente enamorada.