Los tips de belleza que necesitas copiar de Bárbara de Regil

View this post on Instagram

Los hombres no son basura. Las mujeres no están locas…… Todos están heridos , la mayoría distraídos… distraídos a los buenos momentos✨ Los valiosos …. aprendemos a ver más lo malo que lo bueno … pero eso lo aprendimos de niños …. Todos necesitan sanar … y no todos saben como o ni siquiera sabemos si tenemos que sanar ALGO … Heridas del pasado que nos hacen explotar en el presente…. nadie tiene la real respuesta , solo se paciente ♥️ se transparente ♥️ se compasivo ♥️ escucha con el corazón ♥️ ábrete al amor ♥️♥️ SE LUZ