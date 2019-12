Tiene 80 años y terminó la primaria para ayudar a sus nietos con las tareas

Y no solo eso, fue el mejor promedio de su salón de clases

“A pesar de mi edad, quise terminar la escuela”, cuenta esta madre de 7 hijos, abuela de 25 nietos y bisabuela de 18 niños, que se convirtió en un modelo a seguir para los más chicos de la casa como también para aquellos que sienten que todo es demasiado tarde.

Adelma Méndez, sus 80 años, decidió finalizar la escuela primaria y mostrarle a su familia, y al mundo, que vale la pena el esfuerzo.

Emocionada, la mujer oriunda del interior de Salta reveló que el camino para finalizar los estudios no fue fácil. “Lo que más me costó fue lengua, por tener que volver a estudiar las reglas ortográfica”, confesó. Sin embargo, con orgullo contó que el esfuerzo y la voluntad fueron indispensables. “Tuve la oportunidad y lo hice. ¿Cómo no lo iba a hacer” , dijo en entrevista con una radiodifusora local.

Adelma Méndez quería poder ayudar a sus nietos con las tareas, lo cual se dificultaba por los cortos estudios que había alcanzado en su infancia. “Apenas había terminado quinto grado, en mi vida me dediqué a criar a mis hijos y nietos”, comentó. Entonces, cursó durante las noches en la Iglesia dela ciudad de Orán, en Argentina, y llegó a ser la abanderada con el promedio más alto de su salón de clases.

“Más que nada lo hice para incentivar a mis nietos. Para que vean que se puede”, sentenció la abuela.