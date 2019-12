Tremendo: Rosie Rivera habla del shock de verse sin maquillaje

View this post on Instagram

Si me veo cansada, lo estoy, no he dormido 5 horas seguidas en unos días porque estoy convirtiendo mi dolor en amor. En el vuelo de Culiacán me quite el maquillaje y se nota que bien lo hice. No me hace ni deshace. El maquillaje es padre pero no lo necesito para sentirme bella. La belleza viene de ser de bendición para otros. No me veo de lo mejor pero sé con certeza que Dios me llama bella por anhelar ser de bendición y confiar en El para mis necesidades. Después del shock de verme sin maquillaje, escuchen el mensaje. Espero les anime y ayude. ¡Las quiero! #sembrar #cosechar #serdebendicion #belleza