Comer tacos puede hacerte bajar de peso

Ya no hay por qué sentirse culpable al comer tacos, son más saludables de lo que imaginamos

Este es el momento en el que puedes saltar de alegría y gritar que la vida es maravillosa, también aprovecha y ordena otra ración de tacos.

Contrariamente a lo que se piensa, por extraño que resulte, los tacos son más sanos que comer una barra de granola. Esto no quiere que no engorden, pero si los come (uno, no cientos) puede que te ayuden a bajar de peso mucho más que una barra de granola.

De acuerdo con una investigación realizada por la Universidad de las Américas, en Puebla, México, los tacos al pastor o flautas de cochinita pibil, contiene menos calorías que una barra de granola.

“Los estudiantes ordenaron 5 tacos al pastor con todo (cebolla, cilantro y piña) y flautas de cochinita pibil con crema, queso y cebolla morada”. Los resultados de los ingredientes analizados revelaron que tienen mucha proteína, (los tacos al pastor más de un 20%) y solo algo más de un 11% de grasa, frente a más dle 20% de contenido graso de las barras de cereales.