El Sheriff Alex Villanueva avanza nuestra seguridad pública

El año pasado, Alex Villanueva se convirtió en nuestro 33avo Sheriff del Condado de Los Ángeles en la mayor sorpresa electoral en la historia del Condado de Los Ángeles, y la primera persona en derrotar a un Sheriff titular. Al igual que el LA Times, y prácticamente a todos los funcionarios electos en el condado de Los Ángeles, yo también respaldé al titular. Sin embargo, a diferencia del LA Times y la actual Junta de Supervisores, le di una oportunidad al Sheriff Villanueva y estoy feliz de haberlo hecho. Casi un año después, como alcalde de la ciudad con el contrato más grande con el departamento del sheriff, creo que el sheriff Alex Villanueva está haciendo un buen trabajo, especialmente en su tarea principal: ¡NUESTRA SEGURIDAD PÚBLICA!

La moral entre los diputados en todo el condado de Los Ángeles está en su punto más alto. Esto incluye la única medida que cuenta más, simplemente preguntando a los diputado sheriffs, que tengo.

El sheriff Villanueva ha demostrado un fuerte liderazgo independiente. Por ejemplo, rápidamente despidió a un diputado por presentar un informe falso. El diputado fue despedido. No se le otorgaron vacaciones extendidas, vacaciones pagadas o administrativas. Nunca he visto a un alto funcionario del condado de Los Ángeles moverse tan rápido, sin importar cuán atroz sea el acto.

El sheriff Villanueva ha aumentado la transparencia del departamento del sheriff, al levantar la regla de mordaza para que los diputados y la gerencia por igual ahora deben testificar sobre todos los asuntos, incluidas las audiencias de arbitraje administrativo y del servicio civil.

El Sheriff Villanueva ha eliminado la política y el favoritismo como la principal consideración para ser promovido a la codiciada posición de Capitán de Estación y por primera vez en darnos, el aporte de las Ciudades locales sobre posibles Capitanes en nuestra ciudad.

El sheriff Villanueva ha llevado a cabo un esfuerzo de alcance comunitario que es insuperable. Ha programado numerosas reuniones comunitarias en todo el condado de Los Ángeles (27 solo para contar) para responder personalmente las preguntas directamente de los residentes, las empresas locales, los alcaldes y los miembros del consejo. Esto es algo que ningún Sheriff anterior ha hecho nunca.

El sheriff Villanueva ya comenzó a implementar cámaras corporales en una de las mayores agencias policiales del país, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles. Todos los sherrifs anteriores arrastraron sus pies y retrasaron la implementación al solicitar más estudios, causando gran angustia a los servidores públicos dada la demanda pública de cámaras corporales. El sheriff Villanueva entregó donde otros se han estancado.

El sheriff Villanueva ha cumplido con el aspecto más importante de su trabajo: NUESTRA SEGURIDAD PÚBLICA. Las estadísticas del condado de Los Ángeles muestran que este año fue el más seguro en una generación, con un crimen de la Parte 1 que cayó un 7%. Esto incluye a Carson, donde los datos recientes muestran una caída aún mayor en la delincuencia.

Si bien el primer año de Villanueva no ha sido perfecto, ¿de quién es? Y las críticas por errores están bien, pero en mi opinión, lo que el LA Times y la Junta de Supervisores han hecho para tratar de socavar al Sheriff Villanueva es injusto e inseguro. Que esos cuerpos traten de culpar al Sheriff Villanueva por asuntos anteriores a él, como la crisis en la Cárcel Central de los Hombres, y los excesos presupuestarios del Departamento del Sheriff preexistentes es un trabajo de ataque. Los problemas en la Cárcel Central de los Hombres han existido durante décadas y son problemas que la Junta de Supervisores no ha logrado abordar en repetidas ocasiones. La Junta tiene un historial de patear la lata en el futuro mediante la creación de comisiones, grupos de trabajo o paneles de listones azules llenos de sus amigos y aliados políticos, incluida la presentación del entonces jefe de policía de Long Beach, Jim McDonnell, en su club del condado.

Es la Junta de Supervisores del Condado la que no ha abordado adecuadamente la población de internos con enfermedades mentales. Nuestro actual Sheriff Villanueva hizo una campaña para reformar la forma en que lidiamos con los encarcelados con enfermedades mentales y él mismo trabajó en instalaciones de custodia. Pero después de años de gastar millones de dólares públicos para estudiar, volver a estudiar, diseñar, re-diseñar, planificar y volver a planificar la construcción vencida de una instalación de reemplazo para la Cárcel Central del Condado de Los Ángeles para hombres, de repente la Junta siente la urgencia de hacerlo. Podría ser por que tienen un Nuevo sheriff que tiene sus propias ideas de como solucionar la falta de rehabilitación? Entonces, ahora quieren avanzar pero sin la opinión de nuestro Sheriff. El sheriff que el pueblo eligió y no parece ser parte del club de los supervisores. Para crédito de Villanueva, recomendó proceder con el reemplazo de la Cárcel Central de los Hombres para evitar más demoras. Tomó el camino alto, incluso cuando Board intentaba hacer de él un chivo expiatorio.

Otro ejemplo de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles jugando a la política con el sherif es el intento sin precedentes de congelar el presupuesto del Departamento del Sheriff y exigir el reembolso de los excesos. Sin embargo, la Junta no informa al público que los sobre gastos no solo son normales, sino la mitad de lo que eran cuando entro Villanueva y mucho menos de lo que el ex shérif Jim McDonnell, aliado cercano de cuatro de los miembros de la junta, mantuvo como normal. Incluso el LA Times informó que existía un déficit presupuestario estructural antes de que Villanueva fuera elegido.

Hay muchas otras razones que se pueden destacar como evidencia de un buen primer año, por ejemplo, Sheriff. Ha designado a más mujeres, minorías y miembros de la comunidad LGBTQ para los rangos más altos en el Departamento. Ha tenido innumerables eventos con jóvenes y miembros de la comunidad. Ha consultado con nosotros, las ciudades contratadas de una manera sin precedentes, y las relaciones con la comunidad continúan mejorando. Lo más importante, el crimen ha disminuido.

La Junta de Supervisores debe dejar de pelear con Sheriff Villanueva y trabajar con él para que continúe reduciendo el crimen. El sheriff Alex Villanueva por mantenernos a salvo y lo ha hecho durante 33 años en el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, donde sus llamados a la reforma pasaron desapercibidos tanto que decidió postularse para el único trabajo del que no podían bloquearlo: El Sheriff. Él es nuestro Sheriff ahora y ánimo a la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles a unirse a mí y a los millones de residentes del Condado de Los Ángeles que están más seguros y felicitar al Sheriff Alex Villanueva por su primer aniversario.

Albert Robles es el alcalde de Carson, una de las ciudades más grandes del condado de Los Ángeles atendida por el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles