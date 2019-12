Así fue la mediática ruptura de Justin Timberlake y Britney Spears

La pareja fue una de las más querida en la época de los 2000

A inicios de la década de los 2000, Justin Timberlake y Britney Spears eran la pareja del momento, se conocieron de niños en Disney Channel y juntos crecieron artísticamente. Durante su adolescencia por fin consolidaron su romance.

Sin embargo, un año después protagonizaron una de las rupturas más escandalosas de ese tiempo cuando Timberlake lanzó su canción “Cry me a river” y todo el mundo aseguraba que Britney le había sido infiel.

En el libro de Justin, Hindsight: And All the Things I Can’t See in Front of Me, confiesa que esa separación fue muy desagradable para él. Dijo que la historia que cuenta en su éxito solo fue una forma de traducir sus sentimientos para que las personas pudieran escucharlo.

Se dice que Britney engañó a Justin con Ben Affleck cuando éste comenzaba a salir con Jennifer López. Varios medios fotografiaron a la princesa del pop saliendo de la casa del actor, por lo que el escándalo se desató.

En su tiempo, Timberlake negó que la canción fuera para su ex, sin embargo era evidente que hablaba de su relación, fue años después que lo confirmó.