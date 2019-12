La colaboración con La Séptima Banda es un regalo para la mamá de Luis Coronel

La mamá del cantante es muy fan de la agrupación

Con solo 23 años, el cantante Luis Coronel se postula como un importante relevo para el regional mexicano y con su colaboración con La Séptima Banda continúa con la buena racha que ha tenido desde que apareció en el mapa del género.

Coronel ha lanzó recientemente “No es que me gustes”, un nuevo y apasionado sencillo acompañado de La Séptima Banda, algo que le provocó una especial motivación, pues su mamá es una gran seguidora de la agrupación, por lo que lo consideró como un regalo especial para ella.

“Para serte sincero, mi mamá es una gran fan de La Séptima Banda, así que poder tener una canción con ellos definitivamente es como un regalo para mi mamá”, dijo.

El joven artista explicó que es un tema de banda, “romántico” y de ir “directo al grano” cuando te enamoras de alguien.

“Que quieres llegarle directamente a una mujer: ‘No es que me gustes, es que me encantas, me fascinas'”, explicó.

Y aunque en la canción parece, al principio, un poco tímido a la hora de mostrar sus sentimientos, Coronel contó que luego el protagonista de “No es que me gustes” se va abriendo.

El cantante destacó el gran momento por el que atraviesa y explicó que agradece mucho el apoyo que le brindan sus seguidores.

“Lo que aprecio del apoyo de la gente es su apreciación hacia mí. Vengo de no tener nada, de vivir en un gimnasio, de estar durmiendo debajo de un ring, de no estar con mi familia, a, de repente tener gente en todo el mundo diciéndome: ‘Oh, Luis, quiero conocerte'”, relató.

“Mi familia viene de Sonora y de Durango. Y la música mexicana se me inculcó por mis padres. Aunque vivía en Estados Unidos, siempre salía de la escuela y mis papás le prendían la radio y era música mexicana: Chente (Vicente Fernández), Valentín Elizalde, Banda El Recodo, Joan Sebastian…”, recordó.

Su carrera artística comenzó casi por casualidad con una versión en 2013 de “Mi niña traviesa” que alcanzó el éxito en internet.

Por otro lado, Coronel, aunque ya ha mostrado cierto interés por adentrarse en otros estilos como el pop, se reafirmó en su ADN de regional mexicano y defendió la buena salud del género.

“Muchos dicen que el regional mexicano está en crisis, pero yo creo que no: hay muchas canciones buenas”, sostuvo.

