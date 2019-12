El Rey del Invierno: Messi solo ha perdido un partido en diciembre ¡y fue hace 15 años!

Otro impresionante récord del astro argentino que es de no creerse

A las estadísticas increíbles de Leo Messi hay que agregar una más que tiene que ver con esta temporalidad: resulta que el argentino ha jugado en 58 partidos durante el mes de diciembre en su carrera en el Barça… ¡y solo ha perdido uno! Sí, por increíble que parezca.

El máximo referente azulgrana cumple 15 años sin conocer la derrota en el último mes del año, en el que acumula 47 victorias, 10 empates, 1 derrota, 46 goles y 2 títulos.

Leo jugó su primer partido en un mes de diciembre contra el Málaga en el Camp Nou el 4 de diciembre de 2004, era el cuarto partido que disputaba con el primer equipo, el Barcelona ganó 4-0 aquel día.

Rijkaard le volvió a dar la oportunidad, esta vez como titular para debutar en Champions League el 7 de diciembre ante el Shaktar Donetsk con la clasificación ya definida y el Barça perdió 2-0. La única vez que perdió en diciembre.

Messi ha marcado 2 hat-tricks (Espanyol y Levante) y 11 dobletes (Deportivo, Osasuna -dos ocasiones-, Real Sociedad, Santos, Athletic, Betis, Córdoba -en otras dos-, Atlético Madrid y Espanyol). Su mejor diciembre fue el de 2012 con 9 goles. No anotó 2006 (no jugó por lesión), 2007 (jugó tres partidos) ni 2013 (no jugó por lesión).