Alfredo Adame llama “pobre diabla” a Laura Zapata

El actor mexicano dice que la hermana de Thalía la envidia mucho

En una entrevista ofrecida para las cámaras de El Gordo y La Flaca, el actor Alfredo Adame habló de sus enemigos y dijo que ninguno es “de calidad”, que todos son “ignorantes y gente tonta e inepta que quieren sacar partido de su fama” y agregó, “que él no anda por la vida buscándole pleito a la gente, pero que no se metan con él si no quieren salir enojados”.

Nuestro amigos de Univision aprovecharon por preguntarle por su gran contrincante, Laura Zapata. El actor dijo que ella es “una pobre diabla que está acomplejada por el éxito de la hermana”, refiriéndose así a Thalía. Dijo que es obvio que sienta envidia, pues Thalía recientemente salió hermosa a recibir un reconocimiento de la Academia en Los Premios Grammy Latinos y que, pues lidiar con toda esa fama y belleza no debe ser fácil para Laura Zapata y que el éxito de Thalía la “debe hacer sufrir”.

De sus propósitos para el año 2020, dijo que se pone en venta por “paquetes”, que él sabe cantar, puede disfrazarse, cocinar y hasta “darle a alguien un final feliz” todo esto en tono de broma.

Aquí abajo les dejamos la entrevista completa.