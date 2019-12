De alto riesgo: ‘Chucky’ Lozano se quedaría sin entrenador de perder en la Champions League

Con el empate o la victoria, Napoli avanzaría a octavos de final

Un duelo que en otras circunstancias no supondría mayor riesgo para Napoli, se ha tornado de vital importancia para el cuadro italiano, cuando este martes reciban en el Estadio San Paolo al Genk, en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League, en donde buscarán amarrar su pase a los octavos de final del torneo.

El conjunto napolitano atraviesa una crisis a nivel futbolístico, y un descuido podría dejarlos eliminados del torneo continental de clubes más importante del mundo. No solo eso, sino que en caso de una posible eliminación podría llegar la destitución de Carlo Ancelotti como técnico, situación de la que él mismo está consciente.

Previo al duelo ante Genk, estas fueron las declaraciones de Ancelotti en conferencia de prensa. “Creo que estar en una situación delicada es absolutamente normal en este momento. Estoy preparado y es una experiencia que ya he vivido en el pasado. No me asusta ni me preocupa que un día el club pueda destituirme o yo irme. Si se dan determinadas condiciones, hay que seguir juntos. Si no, es correcto por ambos que cerremos nuestro vínculo”.

A pesar de las circunstancias, esta es una oportunidad para que Napoli se sacuda de la presión y dé un golpe de autoridad en casa ante Genk, duelo para el que fue convocado el mexicano Hirving Lozano, en quien Ancelotti ha depositado toda su confianza y lo ha respaldado en su proceso de adaptación.

Napoli suma ya 7 juegos consecutivos sin ganar en la Serie A, situación que deben dejar de lado y enfocarse en Champions. Solo una derrota los dejaría eliminados, pues con el empate o la victoria estarán en la siguiente ronda, misma a la que podrían clasificar como primero de grupo en caso de obtener los tres puntos y Liverpool caiga en su visita al Salzburgo.