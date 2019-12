Ximena Duque presume su figura en Instagram

View this post on Instagram

Todos tenemos que tomar decisiones en algún momento que definen nuestro rumbo. Debemos descubrir cuál es el camino correcto o qué camino tomar. Ante esto, debes saber que no puedes detenerte. Estás transitando un camino desde el día que naciste. Tu vida es como un barco que no detiene la marcha, solo diriges el timón.