¿Trato preferencial? América tendrá una semana más para fichar jugadores

Debido a la participación de la pandilla en el Mundial de Clubes, la final del futbol mexicano entre América y Monterrey se jugará los días 26 y 29 de diciembre, por lo que ambos equipos tendrán una modificación en su calendario para el próximo torneo.

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, dio a conocer que Águilas y regios no jugarán la primera jornada del Clausura 2020 para contar con una semana extra de descanso y esto significa que también ambas escuadras tendrán un periodo extra para la contratación de nuevos jugadores.

Bonilla también respondió a las críticas que Miguel Herrera hizo sobre la calendarización de la Liga MX, mencionando que es algo que ya se tenía pactado desde hace muchas temporadas.

“Con todo respeto para el señor Herrera, yo le diría que es algo que está platicado, no previo al inicio de esta temporada, sino ya tiene muchas temporadas desde que este formato, se sabe que el equipo que participa en el Mundial de Clubes, si llega a la Final se tiene que reprogramar. De que no es lo ideal, no es lo ideal pero si queremos participar en el mundo internacional y entornos de alto nivel, a veces tenemos que sacrificar algo y en este caso es recorrer la Final”