Reportera a la que tocaron el trasero en vivo piensa presentar cargos

No hay nada que justifique una acción de este tipo

Una periodista estadounidense que estaba cubriendo un evento local en vivo sufrió un momento tenso cuando un viandante le tocó el trasero.

La reportera supo manejar la situación, pero luego decidió recurrir a las redes sociales para reportar lo que sucedió y pedir respeto como mujer y como profesional.

En el video, que ya se ha visto más de 11 millones de veces, se ve a la reportera Alex Bozarjian hablando en cámara cuando uno de los corredores se dirige hacia ella y la golpea en el trasero con cierta fuerza.

En respuesta al golpe, Bozarjian se queda en estado de shock, con la boca abierta durante unos segundos y mirando al corredor, antes de volver a reaccionar y seguir con su información en directo.

Después de ver el incidente en la televisión, un usuario de Twitter publicó el clip llamando al tipo que lo hizo “idiota”.

En respuesta al tuit, Bozarjian argumentó que ninguna mujer debería tener que soportar lo que soportó en el trabajo o en cualquier otro lugar.

Esto dijo:

Al hombre que me golpeó el trasero en la televisión en vivo esta mañana: Me sentí violada, me cosificó y me avergonzó. ¡Ninguna mujer debería tener que soportar esto en el trabajo o en cualquier lugar! Sed mejores que esto.

Aparentemente, el corredor ha intentado ponerse en contacto con la estación de televisión en la que trabaja Bozarjian para intentar defender sus intenciones.

Bozarjian ha recibido apoyo de usuarios en línea pero, a pesar del obvio error del corredor, también ella ha recibido críticas.

Súperalo. No fuiste violada y No fue un ataque indecente … sí, fue un poco inapropiado, pero fue claramente producto del estímulo del momento, algo divertido. Hay demasiada corrección política en estos días. Aburrido. Siga adelante.

El abogado del corredor informó de que lamenta mucho la situación y envió una disculpa escrita por él, según informó el canal CBS. Según leyeron en el comunicado, ‘no actuó con ninguna intención criminal, y Tommy [el acusado] es un esposo y padre amoroso y no esperamos ningún cargo penal”.

Los presentadores del programa le preguntan a Bozarjian si consideraría aceptar la disculpa del corredor. Ella respondió que necesita su tiempo para pensarlo todo bien, sin duda sintió que le arrebataron el poder sobre sí misma en ese momento y es lo que necesita recuperar.