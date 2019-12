“Vela tiene una oferta del Barcelona encima de la mesa”, reveló Jonathan Dos Santos

De vacaciones en Colombia, el mexicano Jonathan Dos Santos brindó una entrevista a W Radio de aquel país en la que reveló que su compatriota, Carlos Vela sí tiene una oferta del Barcelona en la mesa, aunque desconoce si el MVP de la MLS la vaya a aceptar:

“Estoy de vacaciones y todavía no he podido hablar con él, tampoco lo quiero molestar, pero tiene esa oferta encima de la mesa. No sé lo que vaya a hacer, sinceramente él está muy contento en Los Angeles, en su equipo. Ha hecho una temporada espectacular” comentó el mediocampista.

🚨 BARCELONA QUIERE A VELA 🚨

Jonathan Dos Santos develó el secreto. -Con 30 años, 38 goles en el 2019

-MVP MLS 2019 No importan las condiciones, el pago.

DOS oportunidades así…

¡Solo pasa 1 vez en la historia! 🔵🔴

🎙: @WRadioColombia pic.twitter.com/VfxZBl8BQB — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) December 11, 2019

También reconoció que sería una grandísima oportunidad para Vela:

“Todo lo que sea mejor para él, yo estaré feliz. Es una oportunidad única que el Barcelona te esté buscando, es el mejor equipo del mundo y ojalá que como mexicano se le pueda dar”.

Vela reveló que estuvo cerca de firmar con el Barcelona pero, la negociación se cayó; en esta ocasión, la lesión de Ousmane Dembelé abre nuevamente la puerta para que el mexicano se integre al equipo azulgrana.