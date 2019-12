Aracely Arámbula: sensual, exitosa y con nuevo amor

"Esta visa es para gozar", aseguró "La Chule"

Foto: Getty Images for Billboard

Luego de darse a conocer que Aracely Arámbula y Luis Miguel nuevamente se enfrentaban en los juzgados por la manutención de sus hijos, la actriz ha preferido darle vuelta a ese asunto y confesar que por ahora está feliz y muy enamorada.

Asegurando que esta contenta en todos los aspectos de su vida, Aracely reveló qué es lo que le atrae de un hombre. “Me gusta divertirme, me gusta reír, me gusta que la persona con la que yo comparto me haga reír mucho, y esta vida es de relajarse y de gozar”.

Acto seguido, “La Chule” confirmó su nuevo romance. “Siempre uno tiene que tener el corazón alegre, satisfecho, contento, con amor… estoy muy contenta, muy feliz, disfrutando y bueno, sí, por qué no, puedo decir que sí estoy llena de amor y enamorada”.

Por otra parte, al hablar de Miguel y Daniel, hijos que procreó con “El Sol”, la artista reveló que siempre ha sido muy organizada para cuidarlos a pesar de su vida laborar.

“No (voy con ellos a trabajar), cómo voy a andar con mi kínder, no, a trabajar, todo muy organizado, todo muy profesional como siempre”.

Finalmente, la también cantante aseguró que sus retoños viven estas fechas a su manera, pues el mayor ya se cree grande para escribir su carta a los Reyes Magos.

“El chico por supuesto ya escribió, ya hizo su carta y todo, y el grande se siente como que ya es grande, pero aun así le encanta y pues yo también me encanta estar divirtiéndome con esas cosas y ya hicieron sus peticiones”, remató.