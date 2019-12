California está sentada en una solución para “zonas de muerte diésel” – ¿la usaremos?

Estamos cerca de la mitad de un periodo de comentarios de 45 días en el que estamos exponiendo nuestros argumentos para fortalecer la regla. Usted puede ayudarnos enviando sus comentarios. Pida una regla más fuerte de camiones eléctricos

Este verano, el Sur de California fue invadido por un smog persistente que llenó nuestras comunidades y nuestros pulmones. Después de décadas de mejoras, estamos nuevamente viendo un caída dramática en la calidad del aire – con niveles crecientes de smog que hacen que sea peligroso respirar cuando estamos afuera.

Nuestras comunidades – Long Beach y Riverside – están conectadas por las principales vías de carga y están cerca de puertos y terminales de almacenamiento, donde cientos e incluso miles de camiones pesados de carga pasan día a día por nuestros hogares.

Esto significa visitas nocturnas a las salas de emergencia debido a ataques de asma, faltar a la escuela o al trabajo. El hollín o tizne se acumula en el frente de las puertas y los padres mantiene a sus hijos adentro de sus casas para evitar otro ataque de asma. Finalmente – esto significa temor. Sabemos que a largo plazo, la exposición a la contaminación de camiones pesados de carga que nos rodea, contribuye a que desarrollemos cáncer, problemas cardiacos y demencia.

Millones de residentes del Sur de California viven como nosotros – en áreas altamente contaminadas y a menos de 1,000 pies de una autopista. Los expertos en salud denominan a estas áreas de alto tráfico como “zonas de muerte diésel”. Ellos dicen que no se deben de construir casas, escuelas o guarderías en estas zonas. Pero ya estamos aquí. Nuestras comunidades han sido históricamente marginadas, viviendo patrones claros de racismo ambiental, a través del rediseño y de las políticas discriminatorias del uso de la tierra.

Queremos que nuestros representantes encargados en la toma de decisiones se indignen tanto como nosotros por la grave crisis de la contaminación del aire aquí en el Sur de California. Les pedimos que actúen en forma agresiva para frenar la contaminación derivada de los camiones pesados de carga, que son la mayor fuente de contaminación de smog en el estado.

La combustión del diésel emana más de 40 sustancias orgánicas cancerígenas conocidas. Y aunque los camiones pesados de carga representan solo el 7% de los vehículos en la carretera, son responsables del 20% de las emisiones del calentamiento global del sector del transporte.

La buena noticia es que la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) – la agencia encargada de proteger y limpiar nuestro aire – está considerando una nueva regla que podría reducir la contaminación dañina, que requiere que los fabricantes construyan más camiones de cero emisiones.

Estos camiones eléctricos no producen contaminación mortal, por lo que deben de ser parte de la solución – y un estándar más estricto pondrá más camiones eléctricos en nuestras carreteras más rápido.

La mala noticia es que el borrador de dicha regla no tiene “dientes” ni fuerza para implementar lo necesario para proteger a nuestras comunidades. Tal como está escrita, la regla resultaría en que únicamente el 4% de los casi dos millones de camiones que existen en las carreteras de California el día de hoy, tendrán cero emisiones en una década a partir de ahora. Esto no es suficiente para ayudar a nuestras comunidades.

Con una regla tan débil, ¿cómo planea protegernos CARB? Si ellos no establecen un objetivo más fuerte, ¿ayudarán a pagar nuestras facturas médicas? Con todo este sufrimiento, ¿cómo puede alguien conformarse con un objetivo tan mediocre que sin lugar a dudas fracasará?

La presidenta de CARB, Mary Nichols, ha dicho que hará lo que sea necesario para reducir la contaminación del aire en California. Lo que ella necesita hacer es establecer un objetivo más fuerte para camiones de cero emisiones, garantizando que al menos el 15% de los camiones en la carretera tengan cero emisiones para el 2030.

Ya existe la tecnología para aliviar el sufrimiento y salvar vidas. Más de una docena de fabricantes están ofreciendo camiones de servicio pesado totalmente eléctricos y de cero emisiones. Amazon acaba de ordenar 100,000 de ellos. Los servicios públicos están realizando grandes inversiones para cambiar infraestructura para asegurar que pueden viajar a cualquier parte del estado.

Pero no es demasiado tarde para hacer algo sobre esto. Estamos cerca de la mitad de un periodo de comentarios de 45 días en el que estamos exponiendo nuestros argumentos para fortalecer la regla. Usted puede ayudarnos enviando sus comentarios. Pida una regla más fuerte de camiones eléctricos. La fecha limite es el 9 de diciembre.

California ha avanzado pasos importantes para limpiar nuestros problemas terribles de smog. Es hora de dar otro paso audaz. Esta es nuestra oportunidad de hacer que nuestras voces se escuchen. Queremos ser capaces de ver a nuestros vecinos a los ojos y decirles que el alivio está llegando y que – para el tiempo en que nuestros hijos tengan nuestra edad – las zonas de muerte diésel serán cosa del pasado.

Andrea Vidaurre es analista de política en the Center for Community Action and Environmental Justice. Taylor Thomas es analista de investigación y políticas para East Yard Communities for Enviromental Justice.