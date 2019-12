Conoce las mansiones más caras del mundo (y a quiénes les pertenecen)

Empresarios son los dueños de las mansiones más costosas.

La vida cada vez es más costosa y mientras para algunas personas conseguir un patrimonio es casi imposible, hay otros más afortunados que no sólo tienen un lugar para vivir sino que tienen las mansiones más caras del mundo.

Dejando de lado el Palacio de Buckingham, la residencia oficial de la reina Isabel II, con un valor estimado de 1.55 mil millones de dólares y siendo la vivienda más costosa del mundo, te presentamos las 5 mansiones más caras a las que quizá, algún día, puedas aspirar a comprar o construir la propia.

ANTILIA, MUMBAI: 1 mil millones de dólares

Mukesh Ambani es el dueño de Reliance Industries, empresa dedicada al petróleo, textiles y medios de comunicación, y el hombre más rico de la India (noveno en el mundo). La mansión parece un edificio de oficinas, con 27 plantas conectadas y un helipuerto en su cúspide.

VILLA LEOPOLDA, VILLEFRANCHE-SUR-MER, FRANCIA: 750 millones de dólares

Fue construido en 1902 por el rey Leopoldo II de Bélgica, quien lo regaló a una de sus amantes. El banquero libanés Edmond Safra compró la finca en 1988 y se la dejó a su viuda Lily Safra, su actual propietaria. La finca cuenta con una casa de 11 habitaciones, 14 baños, una casa de huéspedes, piscina y 20 acres de árboles y jardines.

WITANHURST, LONDRES: 450 millones de dólares

Aunque no se tiene preciso quienes son los dueños de esta propiedad, The New Yorker, en su artículo “La casa de los secretos: ¿quién posee la mansión más cara de Londres?”, planteó la posibilidad de que sea una familia rusa, muy privada, que forjó su fortuna con fertilizantes. La vivienda se caracteriza por tener tres pisos exteriores y alrededor de 40,000 pies cuadrados de sótano donde existen más habitaciones.

BEL-AIR, LOS ÁNGELES: 261 millones de dólares

El arquitecto Bruce Makowsky, reconocido en el medio de las bienes raíces por crear excentricidades para millonarios, pone a la venta esta propiedad de 38,000 metros cuadradros, cuenta con la sala de cine doméstica más avanzada de Estados Unidos y, como es característico en él, tiene la extravagancia de utilizar un helicóptero auténtico como elemento decorativo del jardín.

FAIRFIELD, SAGAPONACK, NUEVA YORK: 249 millones de dólares

El inversionista multimillonario Ira Rennert, es propietario de esta finca que tiene: una casa 29 habitaciones, 39 baños, su propia planta de energía, un cine en casa para 164 espectadores, una sinagoga, tres piscinas, canchas de basquetbol, tenis, squash y una bolera. Por diversión, no se para en este lugar.

FUENTES CONSULTADAS:

El País / CBS News / The New Yorker / Architectural Digest / Investopedia