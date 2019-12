Los 5 mejores looks de Tania Ruiz

View this post on Instagram

Hippie Chic Girl!! 💃🏼💃🏼💃🏼 Pero mi mensaje de hoy es este: Lo primero qué hay que hacer para cambiar tu vida para bien: Empieza por ti! 😯Toda la felicidad que quieres se abre hacía adentro♥️. El tiempo no cambia nada solo ubica🤞. Después de todo, siempre he sabido sonreír😬. Siempre tratando de mejorar en lo que hago y ser la mejor versión de mi. Somos humanos a fin de cuentas🤷‍♀️. Siempre la única reconciliación que necesitas es la tuya 🙃.Muchas veces el perdón llega cuando los recuerdos dejan de doler 💆🏼‍♀️. Deja de ser duro contigo mismo! Ponte a pensar: Tu te enamorarías de ti mismo? Muchas veces ahí está la respuesta. Siempre he dicho ➡️Se la pareja que quieres tener y se el amigo o amiga que quieres tener. Exiges confianza? Y tu la das? Solo tenemos un corazón y hay que serle fiel♥️. La lealtad es lo único que nos sostiene para que todas nuestras acciones siempre sean mejor. Fotografía por la mejor @quienesvaleria