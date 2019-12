¿Se bebe o se tira el líquido que se forma en el yogur?

View this post on Instagram

El líquido del yogur es suero formado por agua y nutrientes (proteínas, minerales, lactosa, etc). Se puede comer sin problema (de hecho se utiliza para elaborar "whey", que en inglés significa "suero lácteo", la proteína que se ha puesto de moda entre deportistas). El suero aparece principalmente por el movimiento del yogur durante la fermentación o el transporte, lo cual produce la.liberación de este líquido que estaba retenido en el coágulo, que es la red tridimensional de proteínas que constituye el yogur (imaginad que es una esponja cargada con agua, que libera este líquido al.apretarla). Por cierto, como tiene muchos nutrientes este líquido contamina mucho, así que conviene no tirarlo por el fregadero 😉 #gominolasdepeseta