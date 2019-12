Bellísima: la hija de Andrea Legarreta sigue los pasos de su famosa madre

Un talento desde la cuna

Hace unas semanas Andrea Legarreta compartió en sus redes sociales un video en el que mostraba el talento de Mia, su hija mayor, para cantar y tras dejar a la gente con la boca abierta por su excelente voz y calidad interpretativa, la joven dio a conocer que ya prepara su debut en la música de manera profesional.

Durante su asistencia a la presentación de una colección de una famosa marca de ropa, la chica reveló que ya está alistando los últimos toques de lo que será su primer disco y aseguró que no puede estar más contenta, pues será su padre, Erik Rubín, quien va a estar a cargo de la producción de su álbum.

“Mi papá es mi ejemplo a seguir y la verdad trabajar con él es lo mejor que me puede pasar porque el entrar al mundo de la música y que él sea quien me empiece a enseñar cómo se hacen las canciones y eso es algo muy bonito. Me encanta escuchar cómo van quedando las cosas y que él sea parte de eso”, dijo Mia.

Para finalizar, la joven de 14 años de edad aseguró que el ser hija del ex integrante de Timbiriche no representa ningún tipo de privilegio, pues el cantante le exige lo mismo que a cualquier otro artista al que le ha tocado producir y la corrige cuando ve que no le están saliendo las cosas de la manera adecuada.