Famosa ataca a Lucía Méndez en las redes

La cantante y actriz también ha confesado que un hombre le rompió el corazón, recientemente

Lucía Méndez no quiso dar nombres, pero asegura que hay una famosa a la que no le gusta ver su éxito y en cuanto empieza a sacar proyectos comienza a “atacarla” a través de las redes sociales con “bouts”.

“Si ustedes se fijan, cuando hago algo, siempre hay “bouts” (sic) que no tienen ni nombre ni seguidores que me atacan y me dicen de todo, realmente ya lo tenemos muy analizado mis abogados y yo; es alguien que no le gusta mucho que me vaya bien y de alguna manera vienen los ataques. No puedo decir nombres, pero es una persona realmente. Sí es mujer la que siempre está dándole duro con “bouts” (sic), con esto, con lo otro, siempre es lo mismo“.

Lucía celebró el fin de año con el lanzamiento de su loción para hombres con feromonas “Vivir for Men”, y se negó a hablar del romance que tuvo con Eduardo Yáñez en el pasado.

“No, porque él lo niega todo, él lo niega todo. Eduardo todo lo niega, entonces a mí no me interesa hablar de ese tema. Lo quiero mucho, es un gran amigo y nada más“.

La actriz y cantante confiesa que ha pasado unos meses difíciles por una ruptura amorosa. “Andaba cantando: “La chancla que yo tiro no la vuelvo a recoger”; y bueno, furiosa, sí me dio “mal de amores”, me dio mal de amores como tres o cuatro meses. Andaba yo medio triste, medio “sacada de onda”, pero pues ni modo, así es la vida y así tienes que terminar las cosas y las terminas.

“Yo simplemente ya no tolero mucho. Ya no tengo la misma paciencia; el tiempo, la edad, te van poniendo en otros senderos y en otras maneras de ser”.