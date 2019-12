¡Pónganle cero! Jürgen Klopp no sabe dónde está México

Jurgen Norbert Klopp nació en Stuttgart Alemania el 16 de junio de 1967 No estudio Geografía y no conoce la aplicación Google Maps no sabe donde se ubica México pero viajo para conocer Tulum. Me imagino que compró el boleto, viajo pero no supo por donde llegó pic.twitter.com/WaUHVeSJUV

— Héctor Coronado (@HctorCoronado12) December 17, 2019