Un ex compañero habla sobre las costumbres de Cristiano Ronaldo: “este tío no es normal”

El portugués no deja de sorprender con las historias sobre su dedicación al fútbol

Cristiano Ronaldo no es un tipo común, a él no le importa nada con tal de concluir los retos personales que se fija día con día. Una de esas historias del portugués la relató a RMC Sports el jugador marroquí Mehdi Benatia, con quien compartió el vestidor la temporada pasada:

“En un partido en Bérgamo fuimos suplentes porque tres días después volvíamos a jugar y el míster hizo rotaciones. Cuando estábamos en el autobús de regreso a Turín, Ronaldo me mandó un mensaje: “¿Qué vas a hacer ahora?”. A lo que le respondía que “son las once de la noche, me iré a casa, ¿por qué?”, le pregunté”

“¿Te apetece hacer una sesión de gimnasio? Hoy no he sudado, lo necesito. ¿No quieres acompañarme?”, le dijo Cristiano a lo que Benatia le respondió: “Solo quiero llegar a casa y sentarme delante de la tele”.

Ronaldo no dice las cosas por decir:

“Mientras todos nos vestíamos de calle él se vistió de corto, cogió su música y se fue al gimnasio. Y entonces pensé que este tío no es normal. Cuando lo vives de cerca como yo tuve la suerte de hacerlo lo respetas todavía más que antes. Ha sacrificado toda su vida por el fútbol”.